El próximo 16 de marzo vence el plazo que tienen los costarricenses y empresas para realizar la declaración y el pago del Impuesto sobre las Utilidades correspondiente al periodo fiscal del 2025.

Mario Ramos, director de Tributación (DGT), explicó que esta obligación aplica a las personas trabajadoras independientes y empresas que desarrollan actividades económicas dentro del territorio nacional, sin importar si son nacional o extranjeras.

“No son todos los ciudadanos, los que somos asalariados cumplimos de otra forma. El periodo de declaración empezó el 1 enero y termina el próximo 16 de marzo. Entonces, todo este primer trimestre la gente ha tenido tiempo para preparar los documentos y para presentar las declaraciones”, indicó.

Además, aclaró que hay ingresos que no se incluyen en este impuesto como: rentas de capital mobiliario, salarios, aportes de capital social, herencia, premios de lotería o donaciones recibidas.

Los gastos deducibles del gravamen corresponden a las que son necesarios y pertinentes para la actividad comercial y generar los ingresos sujetos al impuesto como salarios, costo de materia prima, cargas patronales, depreciación de bienes o deudas adquiridas para la producción.

“Todo tiene que estar amparado con comprobantes electrónicos, lo que son los costos y los gastos deben tener esa armonización con la información que reportaron en el Impuesto al Valor Agregado”, agregó Ramos.

En el proceso, se informan los ingresos de la empresa o del trabajador y se le restan los gastos.

El resultado equivales a la renta neta del periodo, la cual sirve como base imponible y se le aplica la tarifa según los rangos aplicables para el cálculo del impuesto.

También aclaro que los pagos parciales, que se debieron de cancelar en junio, setiembre y diciembre se descuentan posterior a la presentación de la declaración.

“Todo lo que corresponde a los pagos parciales y la aplicación de los créditos la van a visualizar hasta que ya vayan a presentar y pagar la declaración”, comentó Ramos.

Este año es el primero en que se utiliza por primera vez la plataforma de Tribu-CR, por lo que la Dirección General de Tributación realizó una campaña informativa y de capacitación para dar soporte al cumplimiento de la obligación tributaria.

“Hemos visto una campaña tranquila, normal y serena. La gente ha hecho las consultas que tiene que hacer normales dentro de un proceso de implementación de una de una plataforma de esta naturaleza”, concluyó Ramos.

Rangos para personas físicas

• Rentas hasta ¢4.094.000: Están exentas de pagar el impuesto

• Sobre el excedente de ¢4.094.000 hasta los ¢6.115.000: 10%

• Sobre el excedente de ¢6.115.000 hasta los ¢10.200.000: 15%

• Sobre el excedente de ¢10.200.000 hasta los ¢20.442.000: 20%

• Sobre el excedente de ¢20.442.000: 25%

Fuente: Ministerio de Hacienda

Rangos para personas jurídicas

Tramos para las empresas cuya renta bruta no supere los ¢119 millones.

• Rentas hasta ¢5.642.000: 5%

• Sobre el excedente de ¢5.642.000 hasta los ¢8.465.000: 10%

• Sobre el excedente de ¢8.465.000 hasta los ¢11.286.000: 15%

• Sobre el excedente de ¢11.286.000: 20%

Fuente: Ministerio de Hacienda

Guía para el pago del impuesto

Paso 1

Impuesto de Renta

– Ingrese a su perfil en la Oficina Virtual de Tribu-CR.

– En el menú principal, dirigirse a la sección de declaraciones.

– Declaración 102: Impuesto sobre las utilidades para el periodo 2025.

Paso 2

Patrimonio

– Declarar los activos: efectivo, dinero en bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar, acciones o aportes en sociedades, valor monetario de los inventarios y activos fijos.

– Ingresar el monto de los pasivos, es decir, deudas o gastos por pagar.

– Con ambos apartados, el sistema calcula el patrimonio contable.

Paso 3

Renta

– Ingrese el total de los ingresos: ya sean por ventas de bienes, servicios profesionales, comisiones, intereses o rendimientos financieros, dividendos de participaciones accionarias, alquileres u otros ingresos.

– Registre los costos: inventario inicial, compras, inventarios finales, costos de ventas, intereses o gastos financieros, gastos administrativos, depreciaciones, donaciones a entidades autorizadas o deducciones de pérdidas diferidas.

– El sistema calculará la renta o pérdida neta durante el periodo fiscal.

Paso 4

Cálculo del impuesto

– Registrar las exoneraciones aplicables a su condición.

– El sistema calcula la renta después de las exoneraciones.

– Se refleja los tramos aplicables al impuesto y el monto correspondiente.

– Se suman los montos para el total del impuesto sobre las utilidades.

– En casos de pequeñas y medianas empresas (Pymes) se realiza una reducción según los años de operaciones.

Paso 5

Presentación y pago

– El sistema brinda un resumen con todos los componentes y otras reducciones como retenciones o pagos parciales, que se debieron de realizar durante el año.

– Verificar el monto final a pagar, después de los créditos fiscales aplicados.

– Realizar el pago correspondiente dentro de Tribu-CR.