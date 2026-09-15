Guerra con Irán ha costado 38.000 millones de dólares a EEUU

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La guerra con Irán le ha costado a Estados Unidos alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto, informó el martes la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista.

El conflicto estalló con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

“Hasta el 1 de agosto de 2026, el conflicto armado con Irán le ha costado al Departamento de Defensa aproximadamente 38.000 millones de dólares”, señaló la CBO (por sus siglas en inglés) en un informe.

Añadió que, dependiendo de la intensidad de las hostilidades, los costos mensuales podrían situarse entre 2.000 y 3.000 millones de dólares o más si la guerra continúa.

Las cifras reflejan el costo de reemplazar las municiones gastadas y el equipo perdido en combate, así como el aumento de los precios de combustible para las fuerzas armadas, entre otros factores, señaló el informe.

El análisis se elaboró tras una solicitud de información que hicieron varios legisladores demócratas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en julio que la guerra con Irán había costado 37.500 millones de dólares.

La CBO estimó el martes que el principal efecto económico del conflicto con Irán tiene que ver con las presiones inflacionarias debido a las interrupciones en el suministro de petróleo y gas natural.

Irán respondió a la ofensiva con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los costos.

El CBO estima ahora que la inflación en el primer trimestre del próximo año será 0,5 puntos porcentuales más alta de lo que había proyectado en febrero, en referencia al índice de precios de los gastos de consumo personal.