Guayabo de Turrialba homenajea adultos mayores que marcan su comunidad

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Guayabo de Turrialba, en Cartago, es una zona reconocida por su riqueza natural, su historia y las tradiciones que mantiene viva su comunidad. En este lugar se realizó un emotivo homenaje durante el Festival de Turismo 2026.

La pareja de adultos mayores Manuel Rodríguez y su esposa, Martha Valerio, dos vecinos muy conocidos en la zona por su trayectoria y por el aporte que realizaron a diferentes espacios de encuentro para los habitantes, fueron homenajeados por su vínculo y servicio a la comunidad.

A don Manuel se le agradece por su aporte en el salón comunal Cacique Acoite, un lugar que administró junto con su familia y que durante años reunió a vecinos en encuentros familiares, cumpleaños, celebraciones y diferentes actividades recreativas.

El reconocimiento a la pareja se realizó durante las actividades del Festival de Turismo 2026 y tuvo como uno de sus momentos principales el tradicional “partido con botas de hule y focos”, realizado el pasado sábado 26 de setiembre en Colonias de Guayabo.

“Para nosotros es todo un orgullo que el pueblo se reúna para mantener vivas estas tradiciones, además de que estamos muy agradecidos con ellos por otorgarnos este homenaje gracias a un lugar que mantuvimos en familia y que ahora se convierte en parte del recuerdo de todo Guayabo”, externó Rodríguez.

La particular actividad reúne a los participantes para disputar un partido de fútbol durante la noche, utilizando botas de hule y focos como parte de la dinámica.

En el encuentro también participaron integrantes de Grupo Extra, quienes se enfrentaron al equipo de Radio Cultural, representante de la zona.

El atractivo del lugar, sin embargo, también está ligado a su patrimonio histórico.

En ese mismo sector de Turrialba se encuentra el Monumento Nacional Guayabo, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Costa Rica.

Este sitio protege uno de los conjuntos arqueológicos de más relevancia para el país, con estructuras construidas por poblaciones que habitaron la región desde aproximadamente el año 1000 antes de Cristo y que permanecieron en el territorio hasta alrededor del 1400 después de Cristo. En el sitio se conservan montículos, calzadas, plazas, acueductos y otras estructuras de piedra.

En 2009, Guayabo recibió el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Ingeniería por parte de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería.

El monumento también cuenta con senderos para recorrer el área arqueológica y el bosque que la rodea, donde se puede apreciar la diversidad natural de la zona.