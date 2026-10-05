Guatemala hace historia y clasifica a cuartos de Nations League

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La Selección Nacional de Guatemala hizo historia este lunes tras vencer a Surinam, 1-0, y clasificar a cuartos de final de Liga de Naciones de Concacaf.
Los dirigidos por Luis Fernando Tena son la segunda selección centroamericana clasificada, después de Panamá que clasificó directamente por su posición en el ranking FIFA.
Otras escuadras centroamericanas como Costa Rica y Honduras se mantienen en la Liga A, pero sin clasificar. El Salvador descendió a la Liga B.