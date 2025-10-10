La Selección de Guatemala acarició un triunfo histórico este viernes en Paramaribo ante Surinam; sin embargo, vieron como los tres puntos se le escurrieron de las manos en el último suspiro.

Los chapines se adelantaron en el marcador con gol de Darwin Lom, quien llegó a ser ficha del Club Sport Cartaginés. El ariete del Comunicaciones aprovechó un rebote en el área y definió con un remate acrobático.

Pese a que la escuadra de Luis Fernando Tena supo aguantar por más de 15 minutos, acabaron cediendo el empate al 90’+4 tras un rechace en falso del arquero Nicholas Hagen que acabó pescando Virgil Misidjan al borde del área para igualar las acciones.

Los guatemaltecos se encuentran al borde de la eliminación tras perder ante El Salvador en casa y posteriormente empatar en territorio panameño; por su parte, Surinam sigue en la pelea con cinco unidades (una victoria y dos empates).

A beauty to save the match 🚀 pic.twitter.com/i7yy7ZfPz0 — Concacaf (@Concacaf) October 10, 2025

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra