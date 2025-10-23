“Tras la caída me desconecté”, así recuerda Maynor Zúñiga, guardaparques de la Isla del Coco, los momentos de angustia que vivió tras caer por un precipicio de 45 metros en el Parque Nacional.

El funcionario, de 53 años, buscaba señal telefónica para reportar un deslizamiento de tierra en la isla cuando se desplomó y ocurrió el accidente.

“Cuando llegué al suelo, lo único que pensé fue: ‘me maté’. Eso fue lo que alcancé a pensar. Los compañeros me dijeron que estaba grave y que tenía muchas lesiones”, dijo.

Zúñiga permaneció en el lugar de la caída nueve horas, ya que el accidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. y los paramédicos llegaron a las 6:45 p.m.

Las maniobras de rescate se extendieron por un día completo sin avances debido al mal tiempo.

Finalmente, lograron trasladarlo a las instalaciones en Bahía Wifer, casi cuatro días después del accidente.

“Cuando me sacaron, iba en un puro quejido, pero contento porque ya iba para afuera”, afirmó.

El impacto le provocó la fractura de varias costillas y del hombro izquierdo, al caer sobre ese costado.

Además, los médicos le drenaron casi un litro de sangre del pulmón derecho y 600 mililitros del izquierdo.

Los especialistas se asombraron al observar su columna vertebral, ya que consideraban “imposible” que pudiera mover sus brazos y piernas.

“Los médicos estaban asombrados de que yo tuviera movimiento tras las lesiones en la columna. Prácticamente me dijeron que era un milagro”, relató.

Colaboró Francisco León