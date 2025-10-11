Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas retiraron cerca de un kilómetro de trasmallos o redes de pesca colocados ilegalmente en aguas protegidas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, en el Caribe norte del país.

Fue cerca de un kilómetro de trasmallos.

La acción se desarrolló durante un operativo de protección ambiental y prevención de la pesca ilegal, efectuado por personal de la Estación de Guardacostas de Barra del Colorado.

En el recorrido por la bocana de Agua Dulce, los oficiales localizaron cinco trasmallos que habían sido instalados dentro del área protegida.

Según informaron las autoridades, este tipo de redes representan una seria amenaza para la biodiversidad, ya que pueden atrapar indiscriminadamente las especies de la zona.

Fue cerca de un kilómetro de trasmallos.

“Las bocanas son ecosistemas sumamente frágiles y vitales para el equilibrio ambiental. La presencia de trasmallos, ya sea abandonados o en uso, provoca daños significativos al ciclo natural de las especies y al equilibrio de los ecosistemas costeros”, indica el comunicado.

Los equipos retirados fueron decomisados y trasladados a tierra para su disposición final.