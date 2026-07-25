Guanacastecos urgen mejoras en infraestructura educativa

Las carencias en infraestructura educativa, es una problemática señalada por varios guanacastecos consultados por Grupo Extra.

Según el tablero de infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP), la provincia de Guanacaste acumula 46 órdenes sanitarias y 12 recursos de amparo relacionados con infraestructura educativa, aunque estos podrían estar asociados a más de un proyecto.

Cabe señalar que Grupo Extra solicitó desde junio una actualización de estos datos; sin embargo, al cierre de esta edición la información aún no había sido remitida por la cartera.

Piden más intervención

Las opiniones de los guanacastecos son diversas. Mientras algunos consideran que los centros educativos se encuentran en buenas condiciones, otros afirman que todavía existen importantes necesidades, sobre todo en las comunidades más alejadas.

María de los Ángeles Hernández Pérez señaló que, desde su experiencia, los centros educativos de la provincia se encuentran en buen estado y valoró positivamente la labor realizada por el MEP en esta materia.

Por su parte, Ramón Cascante aseguró que muchos centros educativos permanecen deteriorados y requieren atención urgente. Además, manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en algunas instituciones.

“Hay muchos centros educativos que están muy deteriorados. Muchos no tienen seguridad para sus alumnos y los comedores están pasando grandes necesidades”, comentó.

Julia Loría recordó que algunos centros educativos continúan presentando daños ocasionados por el terremoto de Nicoya de 2012, por lo que considera necesaria una mayor intervención en materia de infraestructura.

“Muchos centros educativos quedaron dañados desde el terremoto de 2012 y les falta intervención. Están en condiciones estructurales bastante complicadas”, expresó.

Finalmente, Lucía González Matarrita indicó que las principales necesidades se concentran en las escuelas ubicadas en los pueblos y comunidades más alejadas de la provincia, donde la infraestructura presenta un mayor deterioro.

Algunas escuelas siguen con problemas

Por ejemplo, este año la Defensoría de los Habitantes inspeccionó la Escuela Barrio La Cruz, en Liberia, tras recibir denuncias por parte de la comunidad.

En este caso, el centro educativo fue declarado inhabitable y tuvo que ser trasladado temporalmente a las antiguas instalaciones de la Escuela Laboratorio John F. Kennedy. No obstante, según el ente defensor, la construcción de una sede definitiva continúa sin concretarse.

Proyectos en marcha

Las cifras disponibles también muestran que existen 125 proyectos de infraestructura educativa en la provincia.

No obstante, el 33% se encuentra apenas en fase de diseño y un 26% en etapa de formulación.

En contraste, solo el 30% de las obras ha sido finalizado.

El porcentaje restante corresponde a proyectos en contratación de diseño (6%), contratación de diseño y construcción (2%), ejecución (2%) y contratación de obra (1,6%).

Julia Loría Guanacasteca

“Con relación a los centros educativos, lo que yo podría comentarles es más que todo relacionado a la infraestructura, que muchos estos centros educativos quedaron dañados desde terremoto del 2012. Están en unas condiciones horribles”.

Lucía González Guanacasteca

“Más que todo en los pueblos sí se necesita mejorar la parte de infraestructura porque se encuentra muy dañada en algunos lugares de acá del cantón de Nicoya. Muchos pueblos sí lo necesitan porque eso dificulta que los jóvenes estudien”.