En medio de la fiesta nacional, el pueblo guanacasteco no olvida y mantiene presente las distintas problemáticas que aquejan a su provincia, principalmente el rezago en inversión social. La falta de oportunidades, un sistema educativo más robusto y mejor acceso a servicios básicos son parte de la deuda que los habitantes de La Pampa le cobran al gobierno de Rodrigo Chaves.

Pese a que reconocen que la situación no es exclusiva de esta administración, aseguran que los avances (que agradecen) no han sido suficientes para cerrar una brecha que, con el paso de los años, parece más difícil de reducir.

“Hay muchas escuelas y colegios que todavía no tienen la infraestructura óptima para dar clases. En San José eso no pasa, eso no se ve. Yo no estoy ni a favor ni en contra de este presidente, pero todavía hay cosas que no se arreglan”, comentó María Ester Díaz.