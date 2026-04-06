La provincia de Guanacaste será la sede del Campeonato Centroamericano de Ciclismo en las categorías élite y sub 23, evento en el que Costa Rica buscará asegurar dos plazas más para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en República Dominicana.

La competencia reunirá a los mejores pedalistas de la región en un calendario de cuatro días que combinará pruebas contrarreloj y de ruta.

El campeonato iniciará el jueves con la prueba contrarreloj, que tendrá un recorrido de 31 kilómetros con salida en El Pelón de la Altura y meta en el Parque de La Cruz. A partir del viernes comenzarán las pruebas de ruta, que se extenderán hasta el domingo en distintos puntos de la provincia.

La jornada del viernes estará dedicada a la ruta junior femenina y masculina, con un recorrido de 120 kilómetros entre el Parque de Cañas, Liberia y el Parque de Tilarán. Para el sábado se disputará la ruta élite femenina (120 km) y la sub 23 masculina (167 km), ambas entre el Parque de Liberia y la Iglesia de Tilarán. El campeonato cerrará el domingo con la prueba élite masculina, que recorrerá 167 kilómetros entre Liberia y Tilarán.

Costa Rica participará con una delegación amplia en busca de protagonismo en casa. En la categoría élite masculina fueron convocados Jason Huertas, Daniel Bonilla, Gabriel Rojas, Joseph Ramírez, Donovan Ramírez, Sebastián Calderón y Luis Daniel Oses, mientras que Kevin Rivera y Gabriel Pacheco estarán como suplentes.

En la sub 23 competirán Alejandro Granados, Pablo Sancho, Kendall Fernández, Daniel Gómez, Jexon Ledezma, Jonathan Aguilar y Sebastián Meneses. Por su parte, la categoría juvenil masculina estará integrada por Matthias Aguilar, Jean Carlos Rojas Lizano, Matías Calzada, Cristian Montero, Jean Carlos Rojas Carazo, Jeferson Mora, Juan Carlos Muñoz, Santiago Herrera y Adriano Víquez.

La Selección Femenina también tendrá una representación destacada. En la categoría élite estarán Gloriana Quesada, Dixiana Quesada, Melisa Ávila, Yailin Gómez, Alondra Granados, Amanda Alvarado, Tiffany Alvarado y Milagro Mena. En juvenil competirán Francell Martínez, Fátima Elizondo, Jimena Alvarado, Brenda Barquero, Camila Quesada, Mariana Segura y Victoria Moya.