El próximo 20 de setiembre, la provincia de Guanacaste será el escenario de la jornada “Camino a la Empleabilidad”, organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

El evento se realizará en Guana Work, Solarium (Liberia), y brinda herramientas prácticas a personas en búsqueda de empleo para que puedan mejorar sus perfiles profesionales y aumentar sus posibilidades de contratación.

La iniciativa se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y ofrecerá actividades como coaching personalizado, prácticas de entrevista en inglés y español, revisión de perfiles en LinkedIn y sesiones de fotografía profesional.

Además, impartirán talleres especializados en marca personal y servicio hotelero de ultra lujo, así como dos visitas de campo a un hotel y a una planta industrial de la zona franca Solarium.

“Nuestro objetivo con Camino a la Empleabilidad es que las personas de Guanacaste lleguen mejor preparadas a la Feria de Empleo Talent Costa Rica y puedan aprovechar al máximo las oportunidades laborales que ofrece el mercado”, destacó Laura López, gerente general de Procomer.

Además, agregó que “Solo en esta edición participarán más de 40 empresas que ofrecerán alrededor de 1.000 puestos de trabajo, y queremos acompañarlos en este proceso brindándoles herramientas concretas para fortalecer su perfil

profesional”.

La jornada es gratuita, con cupo limitado, y se realiza como antesala a la Feria de Empleo Talent

Costa Rica, programada para el 11 de octubre en la sede de la Universidad de Costa Rica en Guanacaste.

Inscripción gratuita

Las personas interesadas en participar en “Camino a la Empleabilidad” deben inscribirse previamente en el sitio oficial de Procomer. El evento es gratuito y con cupo limitado. Para consultas adicionales, puede realizarlas al correo: talentohumano@procomer.com.