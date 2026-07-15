Guanacaste estrenará vuelo directo desde Washington D.C 

A partir del 17 de diciembre de 2026, Guanacaste Aeropuerto recibirá por primera vez vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD), gracias a una nueva ruta de United Airlines que fortalecerá la conectividad entre Costa Rica y la costa este de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, junto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La nueva conexión operará todos los días entre el 17 de diciembre y el 4 de enero, coincidiendo con la temporada alta de fin de año.

Los vuelos serán realizados en un Boeing 737 Max 9, con capacidad para 179 pasajeros, incluidos 20 asientos en clase ejecutiva.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, destacó que esta conexión permitirá acercar a los viajeros de Washington, Virginia y Maryland con Guanacaste, además de fortalecer la llegada de turistas desde el principal mercado emisor de visitantes hacia Costa Rica.

Guanacaste aeropuerto. Foto: cortesía.

Asimismo, señaló que el ICT mantiene su estrategia para atraer nuevas aerolíneas y rutas hacia la provincia, con el objetivo de impulsar la generación de empleo y el desarrollo económico de las comunidades cercanas.

Con esta incorporación, United Airlines ampliará su presencia en Guanacaste y ofrecerá vuelos desde sus siete centros de operaciones en Estados Unidos, consolidándose como la aerolínea con mayor conectividad entre ambos países. Actualmente ya conecta Guanacaste con Nueva York/Newark, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Houston y Chicago.

Por su parte, Tom Kozlowski, gerente senior de Planificación de Red para Latinoamérica de United Airlines, indicó que será el único vuelo sin escalas entre Washington-Dulles y Guanacaste, brindando a los viajeros más opciones para disfrutar de las playas y atractivos turísticos del país durante las vacaciones.

Guanacaste aeropuerto. Foto: cortesía.

Desde Guanacaste Aeropuerto, su gerente Comercial y de Comunicaciones, Renata González, aseguró que la apertura de esta ruta representa un paso importante para el crecimiento del destino y confirma la confianza de las aerolíneas en la capacidad operativa e infraestructura del aeropuerto.

Itinerario de la nueva ruta

Washington-Dulles (IAD) – Guanacaste (LIR): del 17 de diciembre al 4 de enero, salida a las 8:51 a. m. y llegada a las 12:50 p. m.

del 17 de diciembre al 4 de enero, salida a las y llegada a las Guanacaste (LIR) – Washington-Dulles (IAD): del 17 de diciembre al 4 de enero, salida a las 2:00 p. m. y llegada a las 7:35 p. m.

Con esta nueva conexión, Guanacaste suma un nuevo enlace internacional que busca facilitar el ingreso de turistas durante una de las épocas de mayor demanda para el sector turístico costarricense.