El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) firmó un contrato para la compra de energía a la empresa La Ventosa del Lago S.A, la cual construirá la Planta Eólica Las Pavas, en el cantón de Tilarán, en Guanacaste.

Se espera que comience en operación comercial en 2027, con 20 megavatios (MW) de capacidad instalada.

Esto forma parte de la incorporación de plantas solares y eólicas anunciada por el ICE el año anterior, con el objetivo de diversificar la matriz eléctrica y fortalecer la seguridad energética del país con fuentes de naturaleza variable, según el ICE.

Además de esta nueva planta eólica privada, también se encuentran los proyectos de La Montosa, San Jorge y Movasa ll, los cuales están finalizando los trámites necesarios.

Por su parte, el ICE también avanza en la modernización de su Planta Eólica Tejona, que incrementará su capacidad instalada de 19.8 MW a 42 MW, con una inversión de $77,5 millones, estos recursos provienen de un contrato de financiamiento entre el instituto y el Banco de Costa Rica (BCR), según el ICE.