Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Guanacaste Aeropuerto registró un crecimiento del 6% en el movimiento de pasajeros durante el tercer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el aumento de viajeros procedentes de Canadá, mercado que reportó un incremento del 40%.

Foto: cortesía Guanacaste Aeropuerto.

Entre julio y setiembre, la terminal aérea movilizó 371.280 pasajeros, frente al mismo periodo de 2025. En el acumulado de enero a setiembre, la cifra llegó a 1.695.998 pasajeros, un 10% más que en los primeros nueve meses del año anterior.

Foto: cortesía Guanacaste Aeropuerto.

Durante el tercer trimestre, Estados Unidos también mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 3% en el tráfico de pasajeros.

Houston, Miami y Los Ángeles se posicionaron como los principales mercados emisores de viajeros hacia Guanacaste. Por su parte, United Airlines, American Airlines y JetBlue ocuparon los primeros lugares entre las aerolíneas por movimiento de pasajeros.

Foto: cortesía Guanacaste Aeropuerto.

Renata González, gerente comercial y de comunicaciones de Guanacaste Aeropuerto, señaló que el crecimiento de la visitación tiene efectos en la economía regional, al generar oportunidades de empleo, fortalecer los encadenamientos productivos e impulsar distintas actividades económicas.

Foto: cortesía Guanacaste Aeropuerto.

Además, destacó que las conexiones aéreas con Estados Unidos y Canadá continúan siendo relevantes para el desarrollo turístico de la provincia.

Foto: cortesía Guanacaste Aeropuerto.

La terminal, integrante de la red VINCI Airports, se prepara ahora para la temporada de fin y principio de año, uno de los periodos de mayor movimiento de pasajeros.