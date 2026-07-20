Guanacaste Aeropuerto suma nueva ruta directa con Canadá

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Guanacaste Aeropuerto tendrá una nueva ruta directa con la ciudad de Ottawa en Canadá, según anunció el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). El servicio empezará operaciones a partir del 20 de diciembre del presente año.

“Esta nueva ruta fortalece las conexiones con nuestro segundo mercado emisor de turistas y, además, permitirá la generación de empleos, encadenamientos y bienestar para comunidades guanacastecas y zonas aledañas. Nos sentimos confiados de que los viajeros canadienses vivirán experiencias inolvidables durante sus próximas vacaciones”, indicó Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT.

La nueva conexión será operada por la aerolínea WestJet entre el Aeropuerto Internacional Ottawa Macdonald-Cartier (YOW) y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR). El servicio funcionará cada domingo durante la temporada alta, hasta el 4 de abril de 2027.

La empresa utilizará un Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 174 pasajeros.

Con esta incorporación, WestJet suma un sexto destino a las rutas que ya opera en Guanacaste: Toronto, Calgary, Vancouver, Montreal y Winnipeg.

“Nos emociona ofrecer a nuestros pasajeros más formas de cambiar sus botas de nieve por sandalias en los destinos que más les importan, y esperamos con ansias las historias de viaje que surgirán gracias a estas nuevas y emocionantes opciones”, comentó John Weatherill, vicepresidente ejecutivo y director comercial de WestJet.

El anuncio responde al crecimiento sostenido del mercado canadiense para el aeropuerto guanacasteco. Durante el primer semestre de 2026, el tráfico de pasajeros procedentes de Canadá superó los 207 mil turistas, el 66% ingresó por el Aeropuerto de Guanacaste.

Dicho monto presenta un aumento del 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en el mercado internacional con mayor dinamismo para la terminal aérea.