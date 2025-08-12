Guanacaste Aeropuerto genera empleo directo para 1.531 personas en la terminal aeroportuaria, de las cuales, 929 son oriundas de la provincia guanacasteca.

Durante el 2024, Guanacaste Aeropuerto obtuvo un tráfico récord de 1.910.354 pasajeros, lo que representó un crecimiento del 16%, según lo menciona dicha empresa.

Este desarrollo ininterrumpido impulsa la generación de empleo, particularmente durante la temporada alta (en los meses de noviembre a abril), cuando el aumento de los turistas provoca más personal operativo y de servicio.

Fotografía cortesía Guanacaste Aeropuerto

Asimismo, los primeros meses del 2025, fueron positivos, se mantuvo cerca de 1.2 millones de pasajeros durante este período, lo que equivale a un 2% frente al mismo periodo del año pasado.

“En Guanacaste Aeropuerto trabajamos con una visión clara: crecer con la región. No solo en conectividad, sino también en oportunidades para su gente. El 61% de nuestros colaboradores son guanacastecos, y el resto han adoptado esta tierra como propia”, manifestó César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.