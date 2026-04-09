Guanacaste Aeropuerto anuncia nuevo vuelo hacia Canadá

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Aeropuerto de Guanacaste anunció la incorporación de una nueva ruta aérea de la aerolínea “Air Canada”, proveniente del aeropuerto internacional de Vancouver.

Según el itinerario de la aerolínea, la operación de la ruta Vancouver-Guanacaste será del 13 de diciembre de 2026 al 12 de abril de 2027.

Fotografía: ICT

El servicio operará de lunes a jueves, con la llegada de la aeronave Boeing 737 MAX 8 a nuestro país a las 7:35 a.m., con una capacidad de 177 pasajeros, distribuidos en 12 asientos de clase ejecutiva y 165 sillas económicas.

William Rodríguez, ministro de Turismo, señaló que la apertura de esta nueva ruta proveniente de Vancouver fortalece la conexión y la visitación aérea con Canadá.

William Rodríguez, ministro de Turismo.

El aeropuerto de Guanacaste es la terminal con la mayor cantidad de rutas directas hacia el país norteamericano, ya que actualmente cuenta con vuelos hacia Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver, Ottawa y Winnipeg.

César Jaramillo, gerente general de la terminal aeroportuaria de nuestro país, afirmó que el 26% de los turistas internacionales que visitan Guanacaste son canadienses.