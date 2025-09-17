El equipo Guadalupe FC oficializó la llegada del futbolista Bayron Murcia, delantero de 22 años que dejó al bicampeón nacional, el Club Sport Herediano, para incorporarse al cuadro guadalupano. Murcia aportará desequilibrio y creatividad en la zona ofensiva.

Además, el club confirmó la llegada de Samir Taylor, proveniente del Deportivo Saprissa, y del lateral izquierdo Greivin Méndez, defensor con amplia experiencia en la Primera División.

El técnico Fernando Palomeque analiza un par de incorporaciones. Estas negociaciones deberán concretarse antes del cierre del mercado de pases, que es este jueves a la medianoche.

Comparando la alineación titular actual con la que logró el ascenso a Primera División, se mantiene solo un grupo reducido de jugadores: René Miranda, Leonel Peralta, Kenneth Carvajal y Elian Morales, mientras que el resto de las posiciones ha sido reforzado con nuevos fichajes y cambios recientes.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña