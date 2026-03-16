Guadalupe quiere aferrarse al milagro

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Guadalupe FC recibió al Puntarenas FC en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca por la jornada 12 del campeonato nacional, en donde los guadalupanos se llevaron la victoria al derrotar 2-1 a los chuchequeros.

El primer tiempo fue bastante parejo para ambos equipos en donde tuvieron grandes ocasiones de gol pero no las lograron concretar y los primeros 45 minutos acabaron con un empate en el marcador.

En la segunda mitad, el encuentro continuó muy parejo. El conjunto chuchequero tuvo mucha posesión del balón en los primeros 20 minutos de la segunda mitad, pero Rodiney Leal les impedía abrir el marcador.

Al minuto 70’ Renzo Carballo fallaba una ocasión clarísima para el Puntarenas al mandar por arriba el balón frente al marco guadalupano.

En el minuto 82’ Pablo Álvarez ponía en ventaja al conjunto chuchequero luego de un gran remate de larga distancia que venció al guardameta Rodiney Leal. Dos minutos después, al 84’, Kenneth Guzmán anotaba el empate para Guadalupe tras un gran cabezazo que venció a Adonis Pineda.

En el minuto 90+9’ se cobró un penal a Guadalupe, que Marvin Angulo disparó, pero Adonis Pineda se lo detuvo. Luego de una revisión, se repitió por adelantamiento, y en el segundo intento, Angulo no falló y el equipo de Alfredo Morales se llevó los tres puntos en el “Colleya” Fonseca.

Guadalupe lucha por no descender a la segunda división mientras que el Puntarenas FC busca seguir luchando por la clasificación a las semifinales de este torneo de Clausura 2026, ya que buscan estar nuevamente en la fase final.

El conjunto de Alfredo Morales se enfrentará a Sporting este viernes, mientras que el de César Alpízar se verá las caras ante Liberia el próximo sábado.

Guadalupe FC alineó con Rodiney Leal, René Miranda, Kenneth Guzmán, Samir Taylor, Marvin Angulo, Greivin Méndez, Elian Morales, John Jairo Ruiz, Paulo Rodríguez, Gian Mauro Morera y Joao Maleck. DT: Alfredo Morales.

Puntarenas FC puso en cancha a

Adonis Pineda, Randy Taylor, Wesly Decas, Kliver Gómez, Farbod Samadian, Derek Cordero, Krisler Villalobos, Renzo Carballo, Amferny Arias, Ulises Segura y Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar.