Robert Garbanzo, gerente general de Guadalupe FC, adelantó que no espera a los titulares de Liga Deportiva Alajuelense en el encuentro de este sábado 20 de setiembre. Con la participación del rival en la competencia centroamericana, Garbanzo considera que podrían presentar un equipo alternativo.

Aunque reconoce la dificultad de medirse contra equipos grandes, Garbanzo señaló que esta situación permite a Guadalupe ajustar su planteamiento y buscar oportunidades frente a los jugadores de la banca.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña