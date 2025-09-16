

Paulina Carmona Ureña

Guadalupe FC sigue dando pasos firmes en el mercado de fichajes, con el objetivo de reforzar su plantilla antes del cierre del plazo, previsto para la medianoche del 18 de septiembre. Busca salir del último puesto de la tabla y mejorar su rendimiento tras varias jornadas con resultados adversos.

Robert Garbanzo, gerente deportivo del club, confirmó que las negociaciones avanzadas incluyen a Samir Taylor, proveniente de Saprissa, Francisco Rodríguez, Byron Murcia, de Herediano, y Greivin Méndez, quien ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo. “Todavía faltan las firmas, pero espero que este lunes, esté todo listo”, aseguró Garbanzo.

Además, indicó que Guadalupe podría cerrar un fichaje más, aunque por ahora no se han dado detalles sobre el jugador, dejando abierta la posibilidad de un refuerzo sorpresa antes del cierre.Greivin Méndez ya fue presentado. El experimentado lateral izquierdo aportará solidez y liderazgo a la zaga de Guadalupe FC durante este Apertura 2025. Con más de 200 juegos en la Primera División, Méndez llega al club con la experiencia y seguridad necesarias para fortalecer la defensa.

Estas incorporaciones se suman a los movimientos anteriores del club, que ya había reforzado su plantilla combinando experiencia nacional e internacional para afrontar con mayor solidez la temporada.