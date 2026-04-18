Guadalupe FC se aferra al milagro

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Guadalupe FC sacó un triunfo vital este sábado ante Pérez Zeledón, en un duelo correspondiente a la jornada 16 del torneo.

Para los guadalupanos no había margen de error. La goleada sufrida la fecha anterior en San Carlos los dejó al borde del descenso, por lo que estaban obligados a ganar… y respondieron.

Esa urgencia se reflejó en la cancha sintética del estadio Colleya Fonseca, donde asumieron el protagonismo desde el inicio.

Aunque fueron los generaleños quienes parecieron golpear primero, su anotación antes de los 15 minutos fue anulada tras la intervención del VAR por una falta previa.

⏰ 14' Revisión de un posible fuera de juego y la decisión es que se anula la anotación de Pérez Zeledón.

➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/wBWNxv3LwT — FUTV (@FUTVCR) April 18, 2026

El partido se mantuvo cerrado hasta el arranque del complemento, cuando llegó el desahogo para los locales. Y fue con un gol de alta factura. Greivin Méndez metió un centro preciso al área, el balón quedó suelto y Joao Maleck resolvió con una espectacular chilena para firmar el 1-0.

⏰ 47' Golazo de Joao Maleck que de chilena adelanta a Guadalupe con el 1-0. pic.twitter.com/n8srv9msvk — FUTV (@FUTVCR) April 18, 2026

Pérez Zeledón intentó reaccionar, pero se topó con una defensa ordenada y sólida, que supo sostener la ventaja en los momentos de mayor presión.

Con este resultado, Guadalupe suma tres puntos de oro en su lucha por la permanencia. Aún mantiene opciones matemáticas de seguir en la máxima categoría: alcanzó las 27 unidades en la tabla acumulada, mientras que San Carlos registra 33.

El panorama es claro: necesita ganar sus dos últimos partidos por amplio margen y esperar que los norteños no sumen.