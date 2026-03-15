Guadalupe FC gana con final de infarto

El Guadalupe FC recibió al Puntarenas FC en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca por la jornada 12 del campeonato nacional, en donde los guadalupanos se llevaron la victoria al derrotar 2-1 a los chuchequeros.

El primer tiempo fue bastante parejo para ambos equipos en donde tuvieron grandes ocasiones de gol pero no las lograron concretar y los primeros 45’ minutos acabaron con un empate en el marcador.

En la segunda mitad, los goles no llegaron hasta los minutos finales ya que en el minuto 82’ Pablo Álvarez ponía en ventaja al conjunto chuchequero luego de un gran remate de larga distancia que venció al guardameta Rodiney Leal.

Dos minutos después al 84’ Kenneth Guzmán anotaba el empate para Guadalupe tras un gran cabezazo que venció a Adonis Pineda. Luego de varios ataques guadalupanos en el minuto 90+9’ Marvin Angulo le daba la victoria al conjunto de Alfredo Morales desde los once pasos y Guadalupe se llevaba los tres puntos en el “Colleya” Fonseca.

Alineaciones

Guadalupe FC: Rodney Leal, René Miranda, Kenneth Guzmán, Samir Taylor, Marvin Angulo, Greivin Méndez, Elian Morales, John Jairo Ruiz, Paulo Rodríguez, Gian Mauro Morera y Joao Maleck. DT: Alfredo Morales.

Puntarenas FC: Adonis Pineda, Randy Taylor, Wesly Decas, Kliver Gómez, Farbod Samadian, Derek Cordero, Krisler Villalobos, Renzo Carballo, Amfemy Arias, Ulises Segura y Doryan Rodríguez. DT: César Alpízar.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra