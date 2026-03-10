Guadalupe FC es el segundo equipo en completar la regla Sub21

Guadalupe FC se convirtió en el segundo equipo en completar la regla Sub21 en el presente campeonato, luego de que Municipal Liberia fuera el primero en lograrlo.

El conjunto guadalupano cuenta con cinco jugadores Sub21 dentro de su primer equipo para este torneo.

El futbolista de 20 años Gian Mauro Morera es quien suma más minutos dentro de esta regla. El mediocampista acumula 507’ minutos en el campeonato.

Guadalupe tiene 1244′ minutos. Cortesía: UNAFUT

Alajuelense, San Carlos, Cartaginés, Saprissa y Puntarenas son los equipos que se encuentran más cerca de completar la normativa.

Por su parte, Pérez Zeledón, Sporting y Herediano superan los 600’ minutos y todavía necesitan cerca de la mitad para cumplir con el objetivo de la regla Sub21.

En caso de no completar la normativa, a los equipos se les hará una reducción de tres puntos por no cumplir con el objetivo de 1200′ minutos.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra