Grynspan prioriza combate a la violencia

Montevideo (AFP) Tres de las candidatas latinoamericanas que compiten para dirigir las Naciones Unidas coincidieron en Montevideo en la necesidad de priorizar el apoyo al combate del crimen transnacional y profundizar reformas, en una era marcada por el escepticismo que enfrenta el multilateralismo.

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la costarricense Rebeca Grynspan y de modo virtual la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett presentaron los principales lineamientos de sus candidaturas, cuatro días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Somos una región de paz atravesada por la violencia del crimen internacional y transnacional y sabemos que esa también debe ser una prioridad en Naciones Unidas cuando hablamos de paz y seguridad”, dijo Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y jefa de la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (Unctad).

De 70 años, la costarricense recibió el mayor número de menciones favorables en la instancia del Consejo de Seguridad, donde se asignó de forma anónima una calificación a los candidatos.

Grynspan se situó por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Rodrigues-Birkett.

En el evento organizado por la Presidencia de Uruguay, la política de Guyana abogó por una Secretaría General de la ONU que fortalezca los pilares del organismo.

La excanciller de Ecuador dijo que la ONU debe ser capaz “de acompañar y fortalecer la cooperación regional”.