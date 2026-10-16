Grynspan plantea tres prioridades para cambiar Naciones Unidas

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Rebeca Grynspan plantea, de cara a su candidatura, tres prioridades para cambiar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Grysnpan propone poner la paz en el centro de la agenda internacional, impulsar reformas internas y preparar a las Naciones Unidas para los retos que vienen.

La costarricense considera que la organización debe adaptarse a los cambios del mundo y asumir un papel más proactivo frente a los conflictos y las nuevas amenazas internacionales.

Entre los temas que destacó está el crimen transnacional, una problemática que afecta a América Latina y en la que, a su criterio, Naciones Unidas podría brindar un mayor respaldo a los países de la región.

Grynspan también señaló que el organismo necesita revisar su manera de actuar y evitar una posición demasiado conservadora frente a los desafíos actuales. Su planteamiento es que la ONU no solo responda a las crisis, sino que tenga mayor capacidad para anticiparse y contribuir a prevenirlas.

La candidata defendió además su experiencia al frente de instituciones de gran tamaño y en la administración de presupuestos importantes. Aseguró sentirse preparada para liderar las reformas que considera necesarias para la organización.

Sus propuestas forman parte de la visión que busca presentar ante los países que participan en la elección del próximo secretario general, un proceso en el que las negociaciones diplomáticas serán determinantes.

Grynspan insistió en que todavía hay mucho trabajo por hacer para conseguir los respaldos necesarios, pero sostuvo que su candidatura se mantiene bien posicionada.