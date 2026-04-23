Grynspan pide votos para “reformar” la ONU

La candidata costarricense a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rebeca Grynspan, afirmó que, de resultar electa, asumirá el cargo con el objetivo transformar el organismo multilateral para devolverle eficacia y credibilidad.

Grynspan sostuvo que la Organización debe reenfocar su misión hacia la construcción de una paz y seguridad duraderas, fortaleciendo la diplomacia preventiva, los buenos oficios del secretario general y la mediación temprana para evitar la escalada de conflictos.

“Si se me elige como secretaria general, seré una reformadora. Sé dónde y cómo las Naciones Unidas arrojan resultados. Sé el valor del personal de paz, el personal que trabaja sobre el terreno, sé dónde no hay alimentos, donde no hay escuelas para los niños y donde las mujeres no tienen seguridad”, señaló la candidata

A su juicio, la ONU debe permanecer en la mesa de negociación incluso cuando otros actores se retiren, porque “la paz exige presencia, persistencia y capacidad de convocatoria”.

La delegación costarricense estuvo encabezada por el canciller Arnoldo André, quien defendió la postulación como una apuesta estratégica por una institución “más útil, más ágil y responsable ante los gobiernos y los pueblos”.

Según dijo, la candidatura no responde solo a la trayectoria de Grynspan, sino a la convicción de que defender a la ONU hoy implica transformarla para que cumpla con eficacia el propósito para el que fue creada.

En materia institucional, la aspirante propuso una estructura menos fragmentada y orientada a resultados concretos.

En estas jornadas también expusieron sus propuestas Michelle Bachelet y Rafael Grossi, quienes compiten por dirigir el organismo.

La elección de la próxima persona que ocupará la secretaría general de la ONU se realizará a mediados del próximo año.

De resultar electa, Grynspan se convertiría en la primera mujer en dirigir dicho organismo, además de ser la única persona latinoamericana en ocupar esta silla.



¿Quién es Rebeca Grynspan?



Grynspan es una de las figuras costarricenses con mayor presencia en organismos internacionales. Desde setiembre de 2021 ocupa el cargo de secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), convirtiéndose en la primera mujer en dirigir esa instancia de la ONU.

Antes de llegar a ese puesto, Grynspan encabezó la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) entre 2014 y 2021, donde coordinó la agenda de 22 países.

También formó parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se desempeñó como administradora asociada y directora regional para América Latina y el Caribe.

En Costa Rica fue segunda vicepresidenta durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), además de ministra de Vivienda y coordinadora del equipo económico.

Economista de la Universidad de Costa Rica y con una maestría en la Universidad de Sussex, su carrera ha estado ligada a temas de desarrollo, cooperación y equidad social.

“Confiamos en que la trayectoria y el compromiso de doña Rebeca aportará significativamente al fortalecimiento del multilateralismo que Costa Rica promueve en el escenario global”, aseguró el presidente de la República, Rodrigo Chaves al anunciar la candidatura de la diplomática tica