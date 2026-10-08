Grynspan: “He reformado todas las instituciones que he liderado”

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Rebeca Grynspan, candidata de Costa Rica a la Secretaría General de las Naciones Unidas, aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para impulsar reformas institucionales y enfrentar escenarios de alta presión.

A través de un video divulgado en redes sociales, Grynspan destacó que durante su trayectoria ha promovido transformaciones en las distintas organizaciones que ha dirigido, trabajando de manera conjunta con los Estados miembros y sus equipos.

“He reformado todas las instituciones que he liderado, lo he hecho junto a los Estados miembros, lo he hecho con mi equipo de trabajo y lo he hecho para mejorar a la institución en sus objetivos y mandatos”, afirmó.

La costarricense también resaltó su capacidad para administrar recursos y enfrentar limitaciones dentro de las organizaciones.

ONU. Foto: Archivo.

“Sé cómo gestionar las limitaciones. Sé cómo mantenerme firme en situaciones de gran estrés, bajo mucha presión, y aun así concentrarme en lo que realmente importa y tener una visión para recorrer el camino”, señaló.

Grynspan sostuvo que esa experiencia le permitiría asumir el liderazgo de Naciones Unidas.