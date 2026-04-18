La economista y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, se refirió recientemente a temas clave de la agenda internacional, en medio de su proyección como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de su cuenta oficial en la red social X, la exvicepresidenta anunció la creación de un sitio web para impulsar su candidatura, a la vez que destacó la importancia de fortalecer el papel del sistema internacional en un contexto global marcado por múltiples desafíos.

Rebeca Gryspan. Foto: ONU. Cortesía.

En su publicación, Grynspan hizo énfasis en la necesidad de reforzar el multilateralismo como herramienta para enfrentar problemáticas comunes, además, subrayó que la cooperación entre países sigue siendo fundamental.

Su postura apunta a que las instituciones internacionales deben adaptarse a las nuevas dinámicas económicas y sociales del mundo.

Con este tipo mensaje, la costarricense continúa busca consolidar su perfil en la esfera internacional y dar a conocer su visión a nivel mundial, según posteó en su cuenta.