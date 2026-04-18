La economista y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, se refirió recientemente a temas clave de la agenda internacional, en medio de su proyección como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A través de su cuenta oficial en la red social X, la exvicepresidenta anunció la creación de un sitio web para impulsar su candidatura, a la vez que destacó la importancia de fortalecer el papel del sistema internacional en un contexto global marcado por múltiples desafíos.
En su publicación, Grynspan hizo énfasis en la necesidad de reforzar el multilateralismo como herramienta para enfrentar problemáticas comunes, además, subrayó que la cooperación entre países sigue siendo fundamental.
Su postura apunta a que las instituciones internacionales deben adaptarse a las nuevas dinámicas económicas y sociales del mundo.
Con este tipo mensaje, la costarricense continúa busca consolidar su perfil en la esfera internacional y dar a conocer su visión a nivel mundial, según posteó en su cuenta.