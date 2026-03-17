Grupos criminales evolucionan sus métodos para ejecutar robos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los criminales utilizan métodos cada vez más sofisticados para cometer delitos como el robo agravado.

Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestó a un supuesto grupo dedicado al robo de locales comerciales mediante la utilización de equipos de acetileno para forzar accesos y abrir cajas fuertes en cuestión de 10 minutos.

De acuerdo con Eyling Jaenz, psicóloga y criminóloga, este uso de equipos refleja un mayor nivel de especialización, de conocimiento técnico y de preparación por parte de estas organizaciones criminales.

Según la experta, el nivel de rapidez con la que se realiza el robo en los locales ubicados en Limón y San José refleja que estos delincuentes mantienen “un aprendizaje criminal acumulado”.

Eyling Jaenz, psicóloga y criminóloga.

Según Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, este tipo de delitos requiere de un estudio del lugar previo y una mejora paulatina para ejecutar con éxito el delito.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.

Los expertos destacan que es necesario que las empresas no solo instalen cámaras, sino que se cuente con controles de acceso, alarmas activas, protocolos de cierres, monitoreos en tiempo real y capacitación del personal para anticipar los riesgos.