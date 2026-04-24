Grupo Transcomer da salto al extranjero:“Lo vamos a ver en toda Latinoamérica”

El conglomerado empresarial Transcomer inició una nueva etapa, luego de que anunciara la separación de las operaciones bursátiles de comercio, y la actividad de compras y ventas ordinarias de bienes raíces. TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (Transcomer British Internacional Costa Rica), asumió la operación bursátil de comercio que venía desarrollando Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio.

Conversamos con el presidente ejecutivo de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., Óscar Gutiérrez, sobre el objetivo de la reorganización del modelo del negocio y lo que viene para la compañía.

¿Por qué reorganizar el modelo de negocio? ¿Cuál es la apuesta del grupo?

Internacionalización. Esta estrategia por parte del grupo Transcomer inició hace varios años cuando se funda una empresa en Reino Unido llamada Transcomer British International (TBI), ésta iba a servir de base para dar este paso.

Por varios años hemos efectuado inversiones en edificios de oficinas en tres estados de los Estados Unidos: Florida, Wisconsin e Illinois. Esto permitió realizar una emisión de bonos que se inscribió en la bolsa de Luxemburgo, de hasta 500 millones de dólares, que es custodiada por uno de los bancos más grandes del mundo, el Bank of New York Mellon, a través de su subsidiaria Pershing, cuyo vehículo de inversión es auditado por Ernst & Young.

Queremos aprovechar esa fortaleza financiera que ha desarrollado el grupo en los últimos años, para transformar la operación en Costa Rica, permitir la exportación del producto MACAB hacia otros mercados internacionales.

Para hacer esto vimos era necesario dividir nuestras operaciones en dos partes, dada la naturaleza dual de nuestro negocio (compra y venta de bienes raíces, y la operación bursátil de comercio). ¿Por qué? El marco regulatorio lo exige y es lo correcto.

El cambio en el reglamento del Banco Central del año pasado establece que para efectuar la operación bursátil de comercio se requiere de una entidad de objeto único, de igual modo, la actividad de compra y venta ordinaria de bienes raíces, que se inscribe bajo el artículo 15bis en la Sugef, requiere ser de objeto único.

El problema que teníamos era que nuestro anterior puesto de bolsa de comercio se registró por compra y venta de bienes raíces en Sugef, pero también se dedicaba a la operación bursátil de comercio, regulada por la Bolsa de Comercio.

Entonces, lo correcto es dividir las entidades para que cada una tenga su marco regulatorio y su marco de supervisión correcto, esto permite además que nuestro producto podamos exportarlo.

Gutiérrez destacó la proyección global del grupo en este nuevo proceso. Foto: Alexander Salazar.

¿Por qué esta reorganización no se hizo antes?

En un inicio no era necesario, pero el año pasado entró en vigor un nuevo reglamento aprobado por el Banco Central que, como indiqué, exige que las operaciones bursátiles de comercio tengan una entidad de objeto único, y que esta entidad debe ser regulada estricta y exclusivamente por la Bolsa de Comercio, a su vez, vigilada por el Banco Central. Con la reorganización, queda la entidad anterior registrada con exclusividad en la actividad de compra y venta ordinaria de bienes raíces.

¿La internacionalización responde a un proceso de cambio o más bien a la condición de suspendido en la que la Sugef tenía al puesto de bolsa?

La suspensión se dio desde hace más de 6 meses e igual hemos venido operando con absoluta normalidad y cumpliendo con nuestros inversionistas, porque esa suspensión no afectaba la operación bursátil de comercio, que es el giro principal de nuestro negocio.

En nuestro criterio esa condición en la que nos puso la Sugef ha sido producto de no entender la dualidad de actividades que tenemos. En los estados financieros de Transcomer están representadas las transacciones directas de bienes inmuebles y, al mismo tiempo, se registran todas las operaciones bursátiles. El supervisor no ha logrado entenderlo; vimos en la reorganización el momento óptimo para que cada entidad supervisada se dedicara exclusivamente a la actividad que debe tener.

¿Podrán optar los inversionistas por los productos internacionales de TBI a través de TBI Costa Rica?

No. TBI Costa Rica es una entidad de objeto único para transar los productos bursátiles de comercio autorizados por la bolsa de comercio de Costa Rica. Es normal que los grupos financieros internacionales, que tienen plazas en otros países, si hay un cliente interesado en abrir negocios en otro país, refieran a la persona a la oficina de ese país y realicen el contacto directo, pero Transcomer British Internacional Costa Rica no va a promover productos de TBI, ni valores registrados en el extranjero.

¿Afecta al grupo o incluso al nuevo puesto de bolsa de comercio el hecho de que la entidad que está inscrita como artículo 15 ante la Sugef esté suspendida e incluso pueda llegar a estar des inscrita?

La suspensión de las actividades de compra y venta de bienes inmuebles tiene más de 6 meses y no ha afectado en absolutamente nada al grupo. La misma Sugef al requerirnos información, fue muy clara en que para analizar la actividad habitual de compra y venta de bienes raíces lo que requería era la muestra de las transacciones directas que hiciera la empresa.

Si se llegara a des inscribir por parte de Sugef, lo primero es ver las razones por las que lo haría, consideramos no hay ningún tipo de razón para que esté ni siquiera suspendida ahora. Si llega ese momento tras el análisis que lleguemos hacer emprenderíamos las acciones administrativas y legales que correspondan.

En todo caso, si llegara a des inscribirse, su consecuencia sería que no podría haber una compraventa directa de la entidad en el registro, pero en realidad eso no representa ningún tipo de obstáculo para hacer las operaciones bursátiles de comercio, porque todas las operaciones que se hacen de los derechos de participación de activos no financieros (DEPANF) que son los instrumentos que se transan en Bolcomer, se hacen una vez que los bienes han sido traspasados a un fideicomiso.

De igual modo, el fideicomiso está en plena facultad para vender esos bienes. Entonces, el puesto no tiene la actividad de manera directa, porque lo que hace es estrictamente las operaciones bursátiles.

¿Dónde ve al grupo empresarial en unos años?

Lo veo exportando nuestro producto; el MACAB lo vamos a ver con inversionistas en todo Latinoamérica, así como otros productos del grupo. De hecho, estamos en proceso también de fundar una subsidiaria igual en El Salvador que tiene un marco regulatorio que permite la tokenización de activos.