Grupo realizó vigilancia y seguimiento a Joao Maldonado antes de atentado

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un seguimiento y vigilancia de varias personas, por muchas horas, fue parte de la logística para concretar el ataque que recibió el activista nicaragüense Joao Maldonado 10 de enero de 2024.

Así lo relató Berny González, agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que lideró todo lo relacionado con la indagación de este caso.

González dio los detalles en el inicio del juicio que se lleva en contra de un sujeto de apellido Rivas, quien es señalado como el gatillero que disparó contra Maldonado y su esposa Nadia Robleto.

“Todas las personas nicaragüenses que forman parte de algún grupo opositor acá tienen muchos cuidados a la hora de dónde van, quién los sigue, con quién interactúan, es una medida que es normal entre ellos”, explicó.

El día de los hechos, Maldonado realizó un recorrido amplio por varios puntos de la capital tras salir de un hotel josefino.

Personas dentro del hotel, otras en un automóvil y en una motocicleta, habrían formado parte de la logística del ataque.

“Después de la revisión de las cámaras, nos percatamos que hubo toda una planeación en ese lugar para poder seguir al ofendido y a su esposa y posteriormente realizar el ataque”, agregó.

Las grabaciones dejan en evidencia como una persecución del objetivo, para finalizar con un ataque en San Pedro de Montes de Oca, donde Maldonado y Robleto fueron emboscados por dos personas en una motocicleta.

El acompañante de la moto sacó un arma y disparó en múltiples ocasiones, impactando a Maldonado en ocho ocasiones; mientras que Robleto fue impactada de manera colateral.

“Ese día (10 de enero) Joao había llegado a San José y ocupaba hacer varios trámites, porque tanto Joao como la esposa y la familia, los hijos estaban prontos a poder ir a Estados Unidos

Este evento se convirtió en el segundo atentado que recibió el activista, después de que en 2021 fue atacado previo a una marcha masiva de la oposición nicaragüense en suelo tico.