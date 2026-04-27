Grupo Frontera desata el despecho y el baile en miles de ticos



La agrupación pisó por tercera ocasión el país.

Una noche cargada de regional mexicano se vivió este domingo en el Parque Viva, donde Grupo Frontera reunió a miles de personas en un espectáculo que convirtió el recinto en un coro multitudinario.

El concierto arrancó a las 8:00 p.m. entre gritos y aplausos, dando paso a un repertorio enfocado en los temas que han posicionado a la agrupación en plataformas digitales. Canciones como “No se va”, “Porque será”, “un x100to”, “Que vuelvas”, “Bebé dame” y “Di que sí” marcaron el ritmo de la noche, siendo interpretadas de principio a fin por los asistentes.

“Nos encanta estar en su país por tercera vez, pero en esta ocasión nos vinimos una semana entera de vacaciones a disfrutar de este hermoso país. Tenemos noches de playita aún”, aseguró Adelaido “Payo” Solís III, vocalista de la agrupación.

Durante la presentación, las pantallas proyectaron visuales sincronizados con cada tema, mientras la iluminación acompañó los cambios de intensidad del espectáculo.

En varios momentos, los integrantes de la banda se acercaron al público, extendiendo micrófonos hacia las primeras filas, incluso le cedieron el micrófono a una de las fanáticas para que hiciera un grito guanacasteco, algo que provocó los gritos de euforia de los presentes.

Entre sombreros y botas vaqueras, los asistentes mantuvieron el canto colectivo a lo largo del concierto. Las letras de desamor y despecho se hicieron presentes en cada interpretación, con miles de voces siguiendo cada estrofa sin interrupciones.

“¡Pura vida Costa Rica! Que neta la pasamos hoy”, externó Juan Javier Cantú, acordeonista de la banda norteña. El cierre llegó tras un bloque final de éxitos, en medio de aplausos, luces de celulares y ovaciones que acompañaron la despedida de Grupo Frontera de territorio costarricense.



El público se entregó a los mexicanos con sus coros.

David Loría Palmares

“Llegué desde Occidente y me vine con mis amigos que los conozco desde el colegio. El despecho con Grupo Frontera es lo que más se disfruta y este concierto no fue la excepción”.

Juan Diego Vargas Heredia

“La pasé genial con unos amigos con los que me puse de acuerdo desde hace seis meses. El talento de los mexicanos en escena estuvo de otro nivel y su música me hizo sentir bien en todo momento”.



