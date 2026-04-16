Grupo Extra y Megacon regalaránun Mega Ticket con beneficios VIP

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Grupo Extra y Megacon Costa Rica le tienen algo muy especial a todos los amantes de la cultura geek, videojuegos y comics: el “Mega Ticket”. Se trata de una dinámica exclusiva que le permitirá a un solo ganador vivir la convención de una manera completamente diferente, con beneficios que van desde ingreso anticipado siendo el primero en entrar al evento hasta experiencias directas con artistas de doblaje internacionales.

Según explicó el productor Óscar Romero, el premio incluye autógrafos de figuras como Giancarlo Esposito, Tyler Hoechlin, Michael Cudlitz, Austin St. John y Osric Chau, además de una caja VIP con mercadería oficial del evento.

“Es una única oportunidad para un superganador que ganará oportunidades y obsequios especiales a los que nadie más tendrá acceso, así que hay que aprovechar la oportunidad”, aseguró.



Participe aquí

Para participar, los interesados deberán escanear el código QR que acompaña esta nota, donde encontrarán el formulario que deberán completar con sus datos para quedar automáticamente inscritos en el sorteo, el cual se realizará de forma aleatoria.

El nombre del ganador se dará a conocer el próximo 30 de abril a través de las diferentes plataformas de Grupo Extra.

“Megacon es la convención más importante de Centroamérica y el Caribe para los amantes de la cultura geek. Así que los que nunca se han dado la vuelta, no se deberían perder la oportunidad de presenciar el evento”, añadió Romero, quien además invitó al público a ser parte del evento, que se realizará el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones.