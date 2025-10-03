Entre el sonido de las bandas bávaras, el aroma inconfundible de la comida típica y las risas que acompañan cada brindis, destaca el stand de Grupo Extra, que ha logrado convertirse en uno de los espacios más concurridos del evento.

Este año, Grupo Extra dijo presente con su stand que no es solo un punto de encuentro, sino una experiencia inmersiva que permite a los asistentes interactuar con el mundo de los medios de comunicación de una forma cercana, divertida y memorable.

Foto: Wilbert Hernández

Desde muy temprano, cientos de personas se han acercado para vivir dinámicas en vivo, participar en entrevistas simuladas, posar frente a una portada personalizada del Diario Extra, y sentirse, por un momento, parte del equipo detrás de cámaras de Extra TV o al micrófono en Extra Radio 92.3 FM.

Foto: Wilbert Hernández

Foto: Wilbert Hernández

Foto: Wilbert Hernández

Esta propuesta ha generado una conexión real con los visitantes, quienes agradecen la oportunidad de interactuar de manera directa con los medios que forman parte del día a día informativo y de entretenimiento en el país.

Foto: Wilbert Hernández

Foto: Wilbert Hernández

Foto: Wilbert Hernández

Más allá del stand, el ambiente general en el Oktoberfest 2025 es simplemente inmejorable.

La fiesta continúa este sábado 4 de octubre hasta la 1:00 a.m. y el domingo 5 de octubre hasta las 9:00 p.m., por lo que aún queda mucho por vivir y disfrutar.