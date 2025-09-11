¡No te podés perder esta oportunidad única! Grupo Extra te regala una entrada doble para el esperado concierto de Guns N’ Roses en Costa Rica. El evento se llevará a cabo el próximo 1 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional.

Para participar y ganar una entrada doble, solo tienes que unirte al canal de WhatsApp de Diario Extra, suscribirte al canal de YouTube de Extra TV y seguir la cuenta oficial de Instagram de Diario Extra. Luego, buscá el código QR que acompaña esta nota y una vez en la publicación, etiquetá a esa persona especial con quien deseas compartir esa noche histórica. No lo dudés, escaneá el código, seguí los pasos y prepárate para disfrutar de los grandes éxitos de Guns N’ Roses en un concierto que promete ser inolvidable. El show dará inicio a las 7:00 p.m. y promete una velada llena de energía, música y momentos que quedarán grabados para siempre.

Costa Rica será el primer país latinoamericano en recibir a Guns N’ Roses en esta gira, que continuará después en países como El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y México.

Esta será la segunda visita de los rockeros, quienes se presentaron por primera vez en Costa Rica el 26 de noviembre de 2016, prácticamente, con la misma alineación, excepto por el baterista, ya que ahora la banda contará con Isaac Carpenter en lugar de Frank Ferrer.