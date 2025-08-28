La energía del ska está a punto de tomar el país con uno de los eventos más esperados del año, y lo podrías vivir gratis.

Grupo Extra premiará a sus seguidores con entradas para que disfruten del Festival Skatedra 2025 que se llevará a cabo este 30 de agosto en Río Campo, Lindora, a partir de las 2:00 p.m.

Para participar, lo único que tenés que hacer es seguir las cuentas de Extra Radio 92.3 FM, Extra TV y E-Music 97.9 FM en redes sociales, y comentar en la publicación oficial con quién te gustaría asistir al festival etiquetándolo.

El evento promete una experiencia inolvidable con la participación estelar de la banda argentina Los Pericos, quienes encenderán al público con sus temas más icónicos.

También regresa La Vela Puerca, celebrando tres décadas de carrera y volviendo a los escenarios costarricenses después de diez años de ausencia.

Por su parte, la agrupación suramericana Los Calzones regresan al país tras dos años, trayendo una presentación cargada de energía y sorpresas.

Y como si fuera poco, la escena nacional brillará con fuerza gracias a Los Garbanzos, Mentados y La Milixia, tres agrupaciones que han dejado huella en el ska y el rock costarricense.

Debes estar atento a nuestras redes para saber si resultaste ganador.