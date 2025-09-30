Grupo Extra quiere que vivas de cerca uno de los eventos más esperados del año: el Oktoberfest 2025, que regresa con más espacio, novedades y alegría para compartir con amigos o familia.

Este año, nuestros seguidores tendrán la oportunidad de participar por una entrada doble al festival, además de un exclusivo kit que incluye una jarra oficial, sombrero típico y otras sorpresas más.

La dinámica es sencilla: debes seguir las cuentas oficiales de Instagram: @extraradio92.3, @oktober_cr y @NuNu_CR, y escanear el código QR adjunto a esta nota para conocer todos los detalles de cómo ser parte de esta experiencia.

El Oktoberfest 2025 se realizará el 3, 4 y 5 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal, y también contará con una edición especial el 11 de octubre en el Oktober Village del NuNu Center, Heredia.

El productor del evento, Pablo Formal, compartió que esta edición llega con una ampliación del espacio, más juegos mecánicos gratuitos e ilimitados, así como una mayor oferta de bebidas y entretenimiento para todos los gustos.

“Pensamos en todo el disfrute posible entonces este año se simula a un parque de entretenimiento para todos los del hogar para que las personas se puedan llevar la mejor experiencia posible”, recalcó.

Muy pronto daremos a conocer los ganadores de las entradas.