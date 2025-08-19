¡Atención, fans del romanticismo! Grupo Extra le regala la oportunidad de asistir en pareja al esperado concierto de El Consorcio en Costa Rica.

Para participar y ganarse una entrada doble para cualquiera de las noches del 21 o 22 de agosto, solamente debe seguir las cuentas en Llegó la Hora, Extra TV, Extra Radio (92.3 FM) y Diario Extra, al igual que la cuenta de AEA producciones artísticas, y comentar cuál es su canción favorita del grupo en la publicación oficial del sorteo.

Este emblemático cuarteto vocal español conformado por Amaya, Estíbaliz e Iñaki Uranga, junto a Carlos Zubiaga regresa a Costa Rica para enamorar una vez más con su repertorio lleno de nostalgia y sensibilidad.

En esta ocasión, presentarán su tour “Toda una Vida”, que celebra lo mejor de su trayectoria, incluyendo clásicos atemporales como “Tómame o déjame” y “El Vendedor”.

Las funciones tendrán lugar en el histórico Teatro Popular Mélico Salazar los días 21 y 22 de agosto a las 8:00 p.m., en un ambiente íntimo y conmovedor.

La venta de las entradas aún se encuentra disponible en la plataforma www.eticket.cr.