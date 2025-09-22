Por segundo año consecutivo, Grupo Extra fue galardonado en los Premios de la Comunicación, en la categoría de fotoperiodismo costarricense, organizados por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper).

El fotoperiodista Mauricio Aguilar recibió el Premio Mario Roa por su imagen capturada en setiembre de 2024, durante la detención de Marta Esquivel Rodríguez, entonces presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), investigada por presunto tráfico de influencias y uso indebido del cargo público.

Fotografía premiada de Mauricio Aguilar.

La fotografía fue tomada durante un operativo del OIJ en Pérez Zeledón y Guadalupe.

“Fue un desafío hacer esa foto tan de cerca porque recuerdo que había muchas personas rodeándola ese día y todos se empujaban”, externó Aguilar.

“Este reconocimiento es algo muy importante para mí porque representa todo el esfuerzo que he hecho durante 17 años para Diario Extra”, compartió.

También se otorgó una mención honorífica al fotoperiodista Wilbert Hernández por su imagen “Ventana al adiós”.

La cual muestra a un niño enfrentando la incertidumbre del futuro, reflejo de la difícil realidad que vivieron más de 170 familias desalojadas en un lapso de 10 días en Guadalupe (Cartago) y Tirrases (Curridabat) debido a riesgos ambientales ocurridos el año pasado.

Fotografía premiada de Wilbert Hernández.

“En el departamento de Fotografía de Grupo Extra nos sentimos muy orgullosos de nuestros compañeros y sus labores diarias que permiten transmitir y comunicar las noticias a través de grandes imágenes”, compartió Raquel Vargas, coordinadora del departamento de fotografía.