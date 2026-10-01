Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El misterio, la música y la diversión se apoderarán de Parque Diversiones con Parque Siniestro, una celebración de Halloween que se realizará este 3 de octubre, de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.

Uno de los principales atractivos será la Casa de Sustos, acompañada de personajes y pasacalles de terror, leyendas, cine de horror y espacios para fotografías. Los visitantes también podrán asistir disfrazados, siempre que cumplan las disposiciones establecidas en el reglamento del evento.

Experiencias Extra regalará entradas

Para que sus seguidores vivan esta jornada, Experiencias Extra realizará un sorteo de entradas para Parque Siniestro.

Quienes deseen participar deberán ingresar al canal de YouTube de ExtraTV, suscribirse y comentar en el video del concurso.

Esta será la oportunidad de disfrutar una experiencia diferente, cargada de música, adrenalina y terror.

Música para todos los gustos

La programación musical contará con las presentaciones de Daavfeel, DJ José Fuentes, In Betwin con Reggaetón Tristito, Gimario, Pink Noise, Deeikel, DJ Raydn, DJ Kofa, DJ María Wabe, DJ Wizard, DJ Rabeat, 4Bes, Xeuz, Lucy Eduarte, DJ Jeren y Shel Dixon.

La celebración también incluirá un desfile temático y la actividad denominada Sustillo en la Granja.

“Desde la gerencia hemos integrado la innovación como un motor clave para conectar con una de las temporadas favoritas de nuestros visitantes: Halloween. Esta es una oportunidad perfecta para combinar la diversión de nuestras atracciones con experiencias inmersivas únicas”, comentó Marcia Lobo, gerente general de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños–Parque Diversiones.

Atracciones disponibles

De 2:00 p. m. a 7:00 p. m. estarán funcionando Aventura CR, Búmeran, Bocaracá, Chocones, Conchas Locas, Disko, Dragonix, Isla Quiribrí, Pacuare, Reventazón, Rueda de Chicago, Sky Master, Splash Caribe, Torbellino, La Torre y Tornado.

Desde las 7:00 p. m. y hasta las 10:00 p. m., permanecerán disponibles Bocaracá, Búmeran, Disko, Dragonix, Sky Master, La Torre, Torbellino y Tornado.

Precios y entradas

El Pase General “El Contagio” tiene un precio de ₡25.150 e incluye atracciones mecánicas, cine de terror, espacios para fotografías, experiencia de leyendas, interacción con personajes, glitter bar y acceso a la Casa de Sustos.

También se habilitó el Pase VIP “Paciente 0”, con un valor de ₡34.950, pero las entradas para esta modalidad se agotaron pocos días después de su lanzamiento.

La actividad está dirigida principalmente a adultos jóvenes. Las bebidas alcohólicas estarán disponibles únicamente para personas mayores de edad y su consumo se permitirá exclusivamente en las áreas VIP.

Las entradas generales se pueden adquirir en la boletería de Parque Diversiones. Para participar en el sorteo, buscá el video de Experiencias Extra en el canal de YouTube de Extra TV, suscribite y seguí la mecánica indicada.