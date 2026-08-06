Grupo Extra regalará premios para celebrar el Día de la Madre

Con motivo del Día de la Madre, Grupo Extra quiere rendir homenaje a esas mujeres que siempre están presentes con un premio muy especial.

Durante agosto, cuatro madres tendrán la oportunidad de ganar una escapada para dos personas a Punta Leona o Villas Sol, dos de los destinos turísticos más visitados del país.

Para participar, los interesados deberán ingresar al formulario oficial disponible en www.diarioextra.com/experienciaparamamá, completar sus datos, nominar a su mamá o a cualquier otra madre que consideren merecedora del premio.

Grupo Extra recuerda que las participaciones realizadas únicamente en publicaciones de redes sociales no serán válidas, por lo que es indispensable completar el formulario oficial. Además, quienes sigan los contenidos de Grupo Extra podrán encontrar un código QR en distintas plataformas.

“Es importante que la gente llene el formulario oficial. Si encuentran la publicación en Instagram o Facebook, ahí no es donde participan. Deben ingresar al enlace de DiarioExtra.com, aceptar los términos y contarnos por qué esa mamá merece ganar”, explicó Jairo Luna, director de mercadeo de Grupo Extra.

La promoción estará vigente hasta el 23 de agosto. Posteriormente, el sorteo se realizará el 24 de agosto, mientras que las madres ganadoras serán anunciadas el 25 de agosto en las plataformas oficiales de Grupo Extra.

“Vivimos en un país con costas maravillosas y queremos empezar a premiar a nuestra audiencia con experiencias fuera de San José”, citó.

Además, el equipo de la empresa se comunicará directamente con cada una de ellas para coordinar la entrega del premio.

Luna también aclaró que cada persona podrá realizar una única nominación, aunque una misma mamá podrá ser postulada por varios familiares, aumentando así sus posibilidades de resultar favorecida.