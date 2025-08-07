Grupo Extra le invita a vivir una experiencia inolvidable en el majestuoso Teatro Nacional con la icónica obra de danza contemporánea La Sirenita, de la reconocida compañía Danzay.

Para participar y llevarte una entrada doble, lo único que debes hacer es: seguir las redes sociales de @extraradiocr92.3 y @llegolahoracr.

¡Y listo! Ya estarás participando para sumergirte en esta joya escénica que celebra el arte, la emoción y el poder femenino.

La obra se llevará a cabo en el Teatro Nacional el próximo viernes 8 de agosto a partir de las 8:00 p.m.

Sobre la obra

En conmemoración de su 25 aniversario, Danzay trae de vuelta una de sus obras más emblemáticas: La Sirenita, en su quinta temporada, bajo la dirección y coreografía de María Amalia Pendones.

Se presentará los días 8, 9 y 10 de agosto de 2025, y se trata de una producción multidisciplinaria que fusiona ballet contemporáneo, danza aérea, videoarte, marionetas gigantes y un vestuario impresionante.

Esta propuesta se basa en el cuento original de Hans Christian Andersen, donde se pone en tela de juicio el amor romántico tradicional y se reivindica la voz femenina.

Con un elenco de 20 talentosas bailarinas formadas en Danzay, esta puesta en escena promete ser uno de los espectáculos más impactantes del año.

Los boletos están disponibles en eticket.cr desde ₡9.700 hasta ₡34.600.