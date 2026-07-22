Grupo Extra llevó el Mundial 2026 a toda Centroamérica de la mano de Fox Latin America

El Mundial 2026 dejó grandes emociones dentro y fuera de la cancha. Para Grupo Extra, además, representó un importante reconocimiento internacional al ser elegido por Fox Latin America para producir desde Costa Rica la cobertura del torneo destinada a toda Centroamérica.

Durante varias semanas, un equipo conformado por periodistas, productores, camarógrafos, técnicos, editores y personal de apoyo trabajó de manera coordinada para generar contenidos informativos, enlaces en vivo, análisis y coberturas especiales que fueron distribuidos a través de la señal de Fox Latin America.

Esta designación representa un voto de confianza en la capacidad de producción, el talento humano y la experiencia de Grupo Extra, consolidando su posición como uno de los principales grupos de comunicación de la región.

“Este reconocimiento es el resultado del compromiso y la dedicación de un equipo que trabaja todos los días para ofrecer contenidos de calidad. Agradecemos a Fox Latin America por confiar en nuestro trabajo y a nuestra audiencia por acompañarnos durante cada jornada del Mundial”, destacó Grupo Extra.

Además de la producción para Fox Latin America, Grupo Extra desarrolló una amplia cobertura multiplataforma para sus propias audiencias, con información en televisión, radio, plataformas digitales, redes sociales y su edición impresa, acercando a miles de personas todos los detalles del evento deportivo más importante del planeta.

Con este proyecto, Grupo Extra reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia periodística y la producción de contenidos de nivel internacional.

Grupo Extra. Presencia real en todas las plataformas.