Grupo Extra lanza “Sin duda, con Pablo Gabas”: historias que van más allá del deporte

Grupo Extra continúa fortaleciendo su estrategia de contenido multiplataforma con el lanzamiento de “Sin Duda con Pablo Gabas”, un nuevo podcast que apuesta por conversaciones auténticas, profundas y sin filtros con figuras destacadas del deporte nacional e internacional.

El estreno está programado para este miércoles 6 de mayo a las 7:05 p.m., con transmisión a través de Extra TV, Extra Radio 92.3 FM, así como en las plataformas digitales de Grupo Extra.

Bajo el concepto “Más que deporte, personas”, este espacio busca conectar con la audiencia desde la emoción, la cercanía y la autenticidad, explorando las historias que existen detrás de cada atleta: sus decisiones, caídas, logros y los momentos que marcaron sus vidas tanto dentro como fuera de la competencia.

Cada episodio pone el foco en el invitado como protagonista principal, permitiendo conocer su lado más humano más allá de los títulos, las medallas o el reconocimiento público.

A través de conversaciones íntimas y honestas, el podcast busca descubrir quiénes son realmente estas figuras, cómo enfrentaron sus desafíos personales y qué aprendizajes marcaron su camino dentro y fuera del deporte.

El podcast es conducido por Pablo Gabas, quien lidera cada conversación con un enfoque humano, directo y genuino, creando un ambiente de confianza que permite a los invitados abrirse y compartir aspectos poco conocidos de sus trayectorias personales y profesionales.

La primera temporada estará compuesta por cinco episodios, en los que participarán destacadas figuras del deporte, como Álvaro Mesén, Pablo Izaguirre, Amalia Ortuño, entre otros, cuyas historias inspiran, conectan y reflejan el lado más humano del alto rendimiento.

“Sin Duda” no es solo un podcast, sino una plataforma de contenido diseñada para amplificar historias a través de múltiples puntos de contacto, alineada con la visión de Grupo Extra de desarrollar productos multiplataforma que conecten con las audiencias actuales.

El contenido estará disponible en:

Extra TV

Extra Radio 92.3 FM

DiarioExtra.com

Redes sociales oficiales de Grupo Extra

Este lanzamiento forma parte del compromiso de Grupo Extra por seguir innovando en formatos de contenido, apostando por propuestas editoriales con propósito, alto nivel de conexión emocional y una distribución integral que maximiza el alcance, la visibilidad y la recordación de marca.

Con “Sin Duda con Pablo Gabas”, Grupo Extra reafirma su posición como el único grupo de medios en Costa Rica con presencia real en todas las plataformas, llevando historias que verdaderamente conectan con la audiencia.