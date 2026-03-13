Grupo Extra lanza E-Gamer su nuevo programa de cultura geek 

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Una nueva propuesta dedicada al mundo de los videojuegos y la cultura digital llega a la programación nacional con el estreno de E-Gamer, espacio que forma parte de la oferta de contenidos de Grupo Extra.

El programa estará conducido por Vivi Siles, periodista, gamer y creadora de contenido, quien cada semana presentará información sobre tendencias del universo gamer, recomendaciones de videojuegos, avances tecnológicos y contenidos vinculados al cine y las series relacionadas con la cultura geek.

“Estoy muy emocionada con el proyecto y espero que las personas lo reciban bien, que les guste y también que interactúen mucho con nosotros, que se dé toda esta retroalimentación alimentación, que digan, ‘Vivi, es que queremos que saber qué está pasando con la nueva saga de Pokémon”, aseguró la creadora de contenido.

La iniciativa surge como una propuesta innovadora dentro de los contenidos del grupo, al convertirse en el primer programa gamer multiplataforma de Costa Rica, con presencia en televisión, radio, plataformas digitales, redes sociales y también en las páginas del periódico Diario Extra.

“Queremos saber qué va a pasar con las nuevas películas de Marvel. Que esas cosas también sucedan porque al ser un programa multiplataforma vamos a tener esta ventaja de poder leer y escuchar a las personas que están del otro lado. Entonces, eso me tiene también muy feliz”, conluyó.

El programa E-Gamer se transmitirá todos los jueves a partir de las 7:30 p.m. por Extra TV, con difusión también en Extra Radio 92.3 FM, el sitio diarioextra.com, las redes sociales del grupo y la edición impresa de Diario Extra.



La creadora de contenido aportará su conocimiento al programa.