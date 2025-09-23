Por segundo año consecutivo, Grupo Extra fue galardonado en los Premios de la Comunicación, en la categoría de fotoperiodismo costarricense, organizados por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper).

El fotógrafo Mauricio Aguilar recibió el prestigioso Premio Mario Roa, uno de los reconocimientos más relevantes del fotoperiodismo nacional.

El premio le fue otorgado por la fotografía capturada en setiembre del año anterior, cuando documentó la detención de Marta Esquivel Rodríguez, entonces presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y uso indebido del cargo público, atribuidos a miembros de la Junta Directiva de la institución.

La imagen fue capturada durante el operativo del OIJ en Pérez Zeledón, cuando Marta Esquivel fue trasladada a los tribunales de Guadalupe, en medio de un ambiente caótico marcado por la presencia de fuerzas policiales y medios de comunicación que buscaban sus declaraciones tras dos días en celdas judiciales.

“Fue un desafío hacer esa foto tan de cerca porque recuerdo que había muchas personas rodeándola ese día y todos se empujaban”, externó Aguilar.

“Este reconocimiento es algo muy importante para mí porque representa todo el esfuerzo que he hecho durante 17 años para Diario Extra”, compartió.

Además, el fotógrafo Wilbert Hernández recibió una mención honorífica en la misma categoría por su imagen titulada “Ventana al adiós”.

La cual retrata a un niño enfrentando la incertidumbre del futuro, reflejo de la difícil realidad que vivieron más de 170 familias desalojadas en un lapso de 10 días en Guadalupe (Cartago) y Tirrases (Curridabat), debido a riesgos ambientales registrados el año pasado.

Asimismo, el fotoperiodista, con 16 años de experiencia, enfatizó la importancia de mantener altos estándares de calidad en cada trabajo, pues entiende que no se trata solo de publicar una imagen, sino de contar la historia de un medio y, al mismo tiempo, representar su propio nombre.

“Estamos muy orgullosos de nuestro equipo de fotografía, ya que esto demuestra el compromiso y buen trabajo que se viene realizando”, comentó Johel Solano, subdirector Editorial de Grupo Extra.

“En el departamento de Fotografía de Grupo Extra nos sentimos muy orgullosos de nuestros compañeros y sus labores diarias que permiten transmitir y comunicar las noticias a través de grandes imágenes”, compartió Raquel Vargas, coordinadora del departamento de Fotografía.



“Ventana al adiós” expresa un mensaje cargado de significado.



Mauricio Aguilar.