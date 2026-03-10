Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El universo gamer, la tecnología y la cultura geek llegan a Grupo Extra con el estreno de E-Gamer, un nuevo espacio dedicado a los videojuegos, las innovaciones tecnológicas, el cine y las series vinculadas al mundo digital.

El programa será conducido por Vivi Siles, periodista, gamer y creadora de contenido, quien cada semana presentará las principales tendencias del mundo gamer, recomendaciones de videojuegos, novedades tecnológicas y contenidos relacionados con la cultura geek.

E-Gamer nace como una propuesta innovadora dentro de la oferta de contenidos de Grupo Extra, al convertirse en el primer programa gamer multiplataforma de Costa Rica, con presencia en televisión, radio, plataformas digitales, redes sociales y también en las páginas del periódico Diario Extra.

Vivi Siles indicó a DiarioExtra.com que las personas pueden esperar estrenos, lanzamientos, novedades: “Al final lo que queremos es que las personas conozcan más de este mundo… Estoy muy emocionada con el proyecto y espero que lo reciban bien, que interactuen con nosotros, al ser un programa multiplataforma vamos a tener la oportunidad de leer y escuchar y hablar con quienes estén al otro lado” indicó Vivi.

A través de este nuevo espacio, la audiencia podrá conocer lanzamientos de videojuegos, avances tecnológicos, estrenos de películas y series vinculadas al universo geek, así como tendencias y eventos que marcan la cultura digital actual.

El programa se estrenará este jueves 12 de marzo, a las 7:30 p.m. por Extra TV, y contará con difusión en Extra Radio 92.3 FM, el sitio DiarioExtra.com, las redes sociales de Grupo Extra y contenidos editoriales en la edición impresa de Diario Extra.

Con esta propuesta, Grupo Extra continúa ampliando su oferta de contenidos especializados y apostando por nuevos formatos que conectan con audiencias interesadas en la tecnología, el entretenimiento digital y el mundo gamer.