En una de las celebraciones más esperadas del año, Grupo Extra no podía faltar y dijo presente con fuerza en el Oktoberfest 2025.

El medio ofrece a los asistentes una experiencia única e innovadora a través de su stand interactivo, el cual reúne lo mejor de sus plataformas: Diario Extra, Extra TV, Extra Radio 92.3 FM, E-Music 97.9 y diarioextra.com.

Este año, el Oktoberfest se realiza en el Centro de Eventos Pedregal, un espacio ideal para albergar a miles de personas que se dan cita para disfrutar de la cultura bávara, la mejor cerveza nacional e internacional y, por supuesto, actividades llenas de alegría, tradición y entretenimiento. Con el sello característico de cercanía con el público, Grupo Extra ofreció al público la posibilidad de vivir una experiencia inmersiva en el mundo de los medios de comunicación.

En el stand, los asistentes pueden ser entrevistados por parte de nuestro personal en simulaciones televisivas al igual que en experiencias como locutores en la radio, lo que le dio la combinación entre un ambiente profesional y divertido.

Esta interacción no solo permitió a grandes y chicos conocer de cerca el trabajo que se realiza en los diferentes medios del grupo, sino que también fomentó la participación y el entusiasmo entre los visitantes.

El Oktoberfest continúa este sábado 4 de octubre desde las 12:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., y el domingo 5 de octubre de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., con una agenda cargada de entretenimiento que incluye bailes tradicionales alemanes, la ceremonia de apertura del barril, el tradicional canto de cumpleaños al Oktoberfest, gastronomía bávara, juegos y, por supuesto, una amplísima oferta de cervezas artesanales e importadas. La participación de Grupo Extra reafirma su compromiso con estar en el corazón de los eventos más importantes del país, compartiendo con la gente, llevando información, entretenimiento y generando espacios donde el público pueda sentirse parte activa del acontecer nacional.



Cada asistente vivió la experiencia interactiva de Grupo Extra.