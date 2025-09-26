En Grupo Extra premiamos a quienes siempre nos acompañan y consumen nuestro contenido, y esta vez lo hicimos a lo grande.

Regalamos dos entradas dobles para el espectacular concierto de Guns N’ Roses que se llevará a cabo este 1 de octubre en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Los ganadores siguieron al pie de la letra todos los pasos y requisitos del concurso, demostrando que son verdaderos fans tanto de la banda como de Grupo Extra.

Una de las entradas dobles fue para Sarah Rojas Amador y su hija Keyla, vecinas de Calle Blancos, quienes no solo son fieles lectoras, sino también grandes fanáticas de la legendaria banda estadounidense.

Tanto así, que Keyla comentó que en su colegio no le paran de resaltar el parecido de su cabello con el del icónico guitarrista Slash.

“Esto es todo un sueño hecho realidad, estamos muy agradecidas por la oportunidad, no creí que fuéramos a resultar ganadoras. Lo vamos a disfrutar al máximo”, recalcó Rojas.

El otro afortunado fue Francisco López, quien reveló su emoción por poder vivir este momento con su hija.

“Pienso disfrutar de esta oportunidad con mi hija, de hecho, tan pronto le comenté se emocionó mucho”, aseguró López en entrevista con Grupo Extra.

Gracias por su entusiasmo y por seguir confiando en Grupo Extra para vivir experiencias que marcan.